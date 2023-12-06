НБУ та уряд підписали оновлений меморандум. Це відкриє передання Києву $900 млн від МВФ

Нацбанк та уряд підписали оновлений меморандум для другого перегляду програми МВФ. Це означатиме виділення третього траншу в $900 млн для України

Андрій Пишний (Фото: Facebook/Андрій Пишний)

Україна цього місяця очікує на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі щонайменше $900 млн. Про це на форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що Україна отримала висновки на рівні персоналу МВФ. Національний банк та уряд підписали меморандум про економічну та фінансову політику у новій редакції. Зараз очікується рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду.

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Пишний наголосив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, оскільки загальний формат програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному.

Нацбанк також очікує отримання у 2024 році $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Водночас Пишний зазначив, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим.

У календарі засідань ради директорів МВФ, який на сьогодні розписано до 15 грудня включно, питання України наразі відсутнє.

Чотирирічна програма EFF була схвалена 31 березня цього року, а перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений в початку квітня. Згідно з планом програми, після першого траншу Україні передбачається виділення трьох траншів у розмірі SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним обмінним курсом) у середині червня та жовтня цього року, а також наприкінці лютого наступного року після результатів першого, другого і третього перегляду.