НБУ та уряд підписали оновлений меморандум. Це відкриє передання Києву $900 млн від МВФ
Україна цього місяця очікує на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі щонайменше $900 млн. Про це на форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що Україна отримала висновки на рівні персоналу МВФ. Національний банк та уряд підписали меморандум про економічну та фінансову політику у новій редакції. Зараз очікується рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду.
Пишний наголосив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в $900 млн, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, оскільки загальний формат програми EFF обсягом $15,6 млрд становить $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд у негативному.
Нацбанк також очікує отримання у 2024 році $38 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Водночас Пишний зазначив, що ризик переривання такої підтримки залишається ключовим.
У календарі засідань ради директорів МВФ, який на сьогодні розписано до 15 грудня включно, питання України наразі відсутнє.
- Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.
- Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.