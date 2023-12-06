НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум. Это откроет передачу Киеву $900 млн от МВФ

НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы МВФ. Это будет означать выделение 3-его транша в $900 млн для Украины

Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

Украина в этом месяце ожидает положительного решения совета директоров Международного валютного фонда относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения третьего транша в размере не менее $900 млн. Об этом на форуме корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, передает Интерфакс- Украина.

Он рассказал, что Украина получила выводы на уровне персонала МВФ. Национальный банк и правительство подписали меморандум об экономической и финансовой политике в новой редакции. В настоящее время ожидается решение совета директоров Международного валютного фонда.

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Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, поскольку общая рамка программы EFF в размере $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.

Нацбанк также ожидает получения в 2024 году $38 млрд внешней финансовой помощи. В то же время Пышный отметил, что риск прерывания такой поддержки остается ключевым.

В календаре заседаний совета директоров МВФ, который на сегодняшний день расписан до 15 декабря включительно, вопрос Украины пока отсутствует.

Справка Четырехлетняя программа EFF была одобрена 31 марта этого года, а первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере SDR664 млн (примерно $880 млн по текущему обменному курсу) в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля следующего года после результатов первого, второго и третьего пересмотра. Четырехлетняя программа EFF была одобрена 31 марта этого года, а первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере SDR664 млн (примерно $880 млн по текущему обменному курсу) в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля следующего года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.