НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум. Это откроет передачу Киеву $900 млн от МВФ
Украина в этом месяце ожидает положительного решения совета директоров Международного валютного фонда относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения третьего транша в размере не менее $900 млн. Об этом на форуме корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, передает Интерфакс- Украина.
Он рассказал, что Украина получила выводы на уровне персонала МВФ. Национальный банк и правительство подписали меморандум об экономической и финансовой политике в новой редакции. В настоящее время ожидается решение совета директоров Международного валютного фонда.
Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, поскольку общая рамка программы EFF в размере $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.
Нацбанк также ожидает получения в 2024 году $38 млрд внешней финансовой помощи. В то же время Пышный отметил, что риск прерывания такой поддержки остается ключевым.
В календаре заседаний совета директоров МВФ, который на сегодняшний день расписан до 15 декабря включительно, вопрос Украины пока отсутствует.
- Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.
- После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
- Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.