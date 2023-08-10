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Від $35 000 на навчання співробітників: США виділили новий пакет грантів для бізнесу

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 16:10
Від $35 000 на навчання співробітників: США виділили новий пакет грантів для бізнесу - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У межах програми буде надано близько 20 грантів від $35 000 до $150 000.

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Подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.

Пріоритет — навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.

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"Війна Росії проти України спровокувала зростання безробіття, особливо серед тих, хто був змушений релокуватися в безпечніші регіони України. Програми підтримки малого та середнього бізнесу допомагають талановитим і мотивованим українцям, які хочуть розвивати економіку України та сприяти її перемозі", — прокоментувала Теодора Делл, в.о. директора місії USAID в Україні.

Приймання заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, приймання та розгляд заявок відбуватиметься поетапно з такими дедлайнами: 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подання заявки, необхідних документів та умов відбору — тут.

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Роман Бриль
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