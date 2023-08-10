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От $35 000 на обучение сотрудников: США выдели новый пакет грантов для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 16:10
От $35 000 на обучение сотрудников: США выдели новый пакет грантов для бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" выделило $2 млн на гранты украинскому бизнесу для быстрого переобучения и трудоустройства новых работников в приоритетных секторах экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.    

В рамках программы будет предоставлено около 20 грантов от $35 000 до $150 000. 

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Подать заявку могут малые и средние предприятия, бизнес-ассоциации, неправительственные организации, бизнес-сообщества и другие организации по развитию предпринимательства.  

Приоритет — обучение предпринимательству и профессиональным навыкам в  машиностроении, электротехническом производстве, логистике, производстве товаров мебельной, текстильной и других перерабатывающих отраслей, сфере индустриального дизайна и индустрии моды, развитии навыков для экспорта и международной торговли. 

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"Война России против Украины повлекла за собой рост безработицы, особенно среди тех, кто был вынужден релоцироваться в более безопасные регионы Украины. Программы поддержки малого и среднего бизнеса помогают талантливым и мотивированным украинцам, которые хотят развивать экономику Украины и способствовать ее победе", — прокомментировала Теодора Делл, и.о. директора миссии USAID в Украине. 

Прием заявок продлится до 1 декабря 2023 года (включительно). Учитывая значительный интерес, прием и рассмотрение заявок будет происходить поэтапно со следующими дедлайнами: 28 августа, 16 октября, 1 декабря 2023 года. 

Подробная информация о подаче заявки, необходимых документах и критериях отбора — тут.  

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Роман Брыль
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