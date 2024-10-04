Перший викривач корупції в Україні отримав винагороду. Домігся виплати через суд

Спочатку викривачу не хотіли платити винагороду, адже він повідомив про факт корупції у межах своїх службових повноважень

Фото: пресслужба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачеві корупції. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Викривач отримав винагороду в 1,68 млн грн. Він — чинний військовослужбовець, який обіймав у 2020-2021 роках посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували хабар у 24 млн грн за дії на користь певної компанії.

Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група повинна була скласти позитивний звіт за результатами аудиту про повноту, якість та відповідність виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати 400 млн грн за облаштування спецоб'єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

За цим фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження й у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив у цій справі вирок: 4,5 роки позбавлення волі колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони.

Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачеві, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду.

Викривач оскаржив таке рішення та наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу й присудила виплату.