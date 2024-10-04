Первый разоблачитель коррупции в Украине получил вознаграждение. Добился выплаты через суд

Изначально обличителю не хотели платить вознаграждение, ведь он сообщил о факте коррупции в рамках своих служебных полномочий

Фото: пресс-служба НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) произвело первую выплату разоблачителю коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Обличитель получил вознаграждение в 1,68 млн грн. Он действующий военнослужащий, занимавший в 2020-2021 годах должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

В 2021 году он обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в котором сообщил, что ему предложили взятку в 24 млн грн за действия в интересах определенной компании.

Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового аудита исполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита о полноте, качестве и соответствии выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

По данному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство и в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес по этому делу приговор: 4,5 лет лишения свободы бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны.

Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально уведомил о преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и потому не имеет права на вознаграждение.

Обличитель обжаловал такое решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату.