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Перевірки бізнесу та штрафи відновлять з 1 серпня — Гетманцев

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 10:52
Перевірки бізнесу та штрафи відновлять з 1 серпня — Гетманцев - Фото
Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Forbes Ukraine.

За його словами, затримка в поверненні перевірок та штрафів була пов'язана виключно з технічними причинами.

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Гетманцев зазначив, що існує багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), але Україна не може відмовитися від цих заходів через зобов'язання, передбачені меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з меморандумом, Україна очікує фінансування розміром $115 млрд протягом 4 років.

Деякі зміни до законопроєкту №8401, який передбачає скасування пільг для бізнесу та повернення перевірок, ще можуть бути внесені народними депутатами. Зокрема, пропонується залишити чинну систему оподаткування для підприємств, що діють у зонах бойових дій.

Ще одна запропонована зміна, яку вніс Гетманцев та його колеги, полягає у встановленні критеріїв для перевірки бізнесу на 2023-2024 роки. Згідно з цими критеріями, перевірки будуть проводитися лише для підприємств із меншим податковим навантаженням, ніж середнє для їхньої галузі, а також для тих, що виплачують зарплати нижчі за середні у галузі.

Законопроєкт №8401, який передбачає повернення довоєнного податкового режиму, пройшов перше читання 29 травня. На минулих вихідних (10-11 червня) парламент збирався на пленарне засідання, але не розглядав цей законопроєкт.

Повернення довоєнних податків – одне із зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Наталія Софієнко
податкиМВФДанило Гетманцевдовоєнні податки
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