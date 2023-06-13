Проверки бизнеса и штрафы возобновят с 1 августа – Гетманцев

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии Forbes Ukraine.

По его словам, задержка в возвращении проверок и штрафов была связана исключительно с техническими причинами.

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Гетманцев отметил, что существует много предложений по отмене штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО), но Украина не может отказаться от этих мер из-за обязательств, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно меморандуму, Украина ожидает финансирование в размере $115 млрд в течение 4 лет.

Некоторые изменения в законопроект №8401, предусматривающий отмену льгот для бизнеса и возврат проверок, еще могут быть внесены народными депутатами. В частности, предлагается оставить действующую систему налогообложения для действующих в зонах боевых действий предприятий.

Еще одно предложенное изменение, внесенное Гетманцевым и его коллегами, заключается в установлении критериев для проверки бизнеса на 2023-2024 годы. Согласно этим критериям, проверки будут проводиться только для предприятий с меньшей налоговой нагрузкой, чем средняя для их отрасли, а также для выплачивающих зарплаты ниже средних по отрасли.

Законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенного налогового режима, прошел первое чтение 29 мая. В минувшие выходные (10-11 июня) парламент собирался на пленарное заседание, но не рассматривал этот законопроект. Возврат довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ, так называемый структурный маяк.