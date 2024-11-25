Розробник ChatGPT стане платником "податку на Google" в Україні з 2025 року

Фото: Filip Singer / EPA

Розробник ChatGPT – компанія OpenAI – з 1 січня 2025 року стане платником "податку на Google" – зобов'язань із ПДВ нерезидентами, які надають платні електронні послуги українцям. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на розсилку OpenAI.

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"Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником "податку на Google". Гетманцев змусив (навіть) штучний інтелект платити ПДВ в Україні!" – написав Железняк у соцмережах.

У розсилці зазначено, що OpenAI, відповідно до законодавства України, з 1 січня 2025 року додасть 20% ПДВ до вартості своїх послуг для українських клієнтів, які не мають індивідуального податкового номера платника ПДВ.

Згідно з даними за третій квартал 2024 року, платниками "податку на Google" в Україні є 123 компанії-нерезиденти. Вони задекларували зобов'язань зі сплати ПДВ на 3,1 млрд грн (32,5 млн євро та $38,7 млн) за липень-вересень 2024 року, що на 7% більше, ніж за попередні три місяці.

Лідерами декларування ПДВ із цифрових послуг залишаються Google, Apple, Meta, Valve – понад 2,2 млрд грн у третьому кварталі.