Розробник ChatGPT стане платником "податку на Google" в Україні з 2025 року
Розробник ChatGPT – компанія OpenAI – з 1 січня 2025 року стане платником "податку на Google" – зобов'язань із ПДВ нерезидентами, які надають платні електронні послуги українцям. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на розсилку OpenAI.
"Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником "податку на Google". Гетманцев змусив (навіть) штучний інтелект платити ПДВ в Україні!" – написав Железняк у соцмережах.
У розсилці зазначено, що OpenAI, відповідно до законодавства України, з 1 січня 2025 року додасть 20% ПДВ до вартості своїх послуг для українських клієнтів, які не мають індивідуального податкового номера платника ПДВ.
Згідно з даними за третій квартал 2024 року, платниками "податку на Google" в Україні є 123 компанії-нерезиденти. Вони задекларували зобов'язань зі сплати ПДВ на 3,1 млрд грн (32,5 млн євро та $38,7 млн) за липень-вересень 2024 року, що на 7% більше, ніж за попередні три місяці.
Лідерами декларування ПДВ із цифрових послуг залишаються Google, Apple, Meta, Valve – понад 2,2 млрд грн у третьому кварталі.
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