Разработчик ChatGPT станет плательщиком "налога на Google" в Украине с 2025 года

Фото: Filip Singer / EPA

Разработчик ChatGPT – компания OpenAI – с 1 января 2025 года станет плательщиком "налога на Google" – обязательств по НДС нерезидентами, предоставляющими платные электронные услуги украинцам. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на рассылку OpenAI.

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"Пришла сегодня рассылка от OpenAI, как владельцу платного аккаунта, что с 1 января 2025-го они будут плательщиком "налога на Google". Гетманцев заставил (даже) искусственный интеллект платить НДС в Украине!" — написал Железняк в соцсетях.

В рассылке указано, что OpenAI, согласно законодательству Украины, с 1 января 2025 года добавит 20% НДС к стоимости своих услуг для украинских клиентов, которые не имеют индивидуального налогового номера плательщика НДС.

Согласно данным за третий квартал 2024 года, плательщиками "налога на Google" в Украине являются 123 компании-нерезидента. Они задекларировали обязательств по уплате НДС на 3,1 млрд грн (32,5 млн евро и $38,7 млн) за июль-сентябрь 2024 года, что на 7% больше, чем за предыдущие три месяца.

Лидерами декларирования НДС по цифровым услугам остаются Google, Apple, Meta, Valve – более 2,2 млрд грн в третьем квартале.