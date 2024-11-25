Разработчик ChatGPT станет плательщиком "налога на Google" в Украине с 2025 года
Разработчик ChatGPT – компания OpenAI – с 1 января 2025 года станет плательщиком "налога на Google" – обязательств по НДС нерезидентами, предоставляющими платные электронные услуги украинцам. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на рассылку OpenAI.
"Пришла сегодня рассылка от OpenAI, как владельцу платного аккаунта, что с 1 января 2025-го они будут плательщиком "налога на Google". Гетманцев заставил (даже) искусственный интеллект платить НДС в Украине!" — написал Железняк в соцсетях.
В рассылке указано, что OpenAI, согласно законодательству Украины, с 1 января 2025 года добавит 20% НДС к стоимости своих услуг для украинских клиентов, которые не имеют индивидуального налогового номера плательщика НДС.
Согласно данным за третий квартал 2024 года, плательщиками "налога на Google" в Украине являются 123 компании-нерезидента. Они задекларировали обязательств по уплате НДС на 3,1 млрд грн (32,5 млн евро и $38,7 млн) за июль-сентябрь 2024 года, что на 7% больше, чем за предыдущие три месяца.
Лидерами декларирования НДС по цифровым услугам остаются Google, Apple, Meta, Valve – более 2,2 млрд грн в третьем квартале.
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