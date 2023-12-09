Шмигаль очікує, що виконавча рада МВФ найближчим часом схвалить новий транш

МВФ (фото - EPA)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що найближчим часом Виконавча рада Міжнародного валютного фонду прийме позитивне рішення щодо другого перегляду програми співпраці та виділення чергового фінансового траншу обсягом близько 900 млн доларів. Про це він заявив у Телеграмі.

Шмигаль зазначив, що Україна вчасно ухвалила пакет законів на виконання зобов’язань України перед МВФ.

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Зокрема, зазначив він, у цілому ухвалені законопроєкти про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про криміналізацію контрабанди та про комплекс заходів зі зміцнення незалежного судочинства. "Ці заходи є умовами до третього перегляду програми МВФ, що відбудеться наступного року", - підкреслив очільник уряду.

"Також очікуємо, що найближчим часом буде позитивне рішення Виконавчої ради МВФ щодо другого перегляду програми співпраці та виділення чергового фінансового траншу обсягом близько 900 млн доларів", – наголосив Шмигаль.

Чотирирічна програма EFF була схвалена 31 березня цього року, а перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений в початку квітня. Згідно з планом програми, після першого траншу Україні передбачається виділення трьох траншів у розмірі SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним обмінним курсом) у середині червня та жовтня цього року, а також наприкінці лютого наступного року після результатів першого, другого і третього перегляду.