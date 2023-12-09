Шмигаль очікує, що виконавча рада МВФ найближчим часом схвалить новий транш
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що найближчим часом Виконавча рада Міжнародного валютного фонду прийме позитивне рішення щодо другого перегляду програми співпраці та виділення чергового фінансового траншу обсягом близько 900 млн доларів. Про це він заявив у Телеграмі.
Шмигаль зазначив, що Україна вчасно ухвалила пакет законів на виконання зобов’язань України перед МВФ.
Зокрема, зазначив він, у цілому ухвалені законопроєкти про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про криміналізацію контрабанди та про комплекс заходів зі зміцнення незалежного судочинства. "Ці заходи є умовами до третього перегляду програми МВФ, що відбудеться наступного року", - підкреслив очільник уряду.
"Також очікуємо, що найближчим часом буде позитивне рішення Виконавчої ради МВФ щодо другого перегляду програми співпраці та виділення чергового фінансового траншу обсягом близько 900 млн доларів", – наголосив Шмигаль.
- Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.
- Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.