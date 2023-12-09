Шмыгаль ожидает, что исполнительный совет МВФ в ближайшее время одобрит новый транш

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в ближайшее время Исполнительный совет Международного валютного фонда примет положительное решение о втором пересмотре программы сотрудничества и выделении очередного финансового транша в размере около 900 млн долларов. Об этом он заявил в Телеграмме.

Шмыгаль отметил, что Украина своевременно приняла пакет законов во исполнение обязательств Украины перед МВФ.

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В частности, отметил он, в целом приняты законопроекты об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о криминализации контрабанды и о комплексе мер по укреплению независимого судопроизводства. "Данные меры являются условиями к третьему пересмотру программы МВФ, который состоится в следующем году", – подчеркнул глава правительства.

"Также ожидаем, что в ближайшее время будет положительное решение Исполнительного совета МВФ о втором пересмотре программы сотрудничества и выделении очередного финансового транша в объеме около 900 млн долларов", – подчеркнул Шмыгаль.

Четырехлетняя программа EFF была одобрена 31 марта этого года, а первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере SDR664 млн (примерно $880 млн по текущему обменному курсу) в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля следующего года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.