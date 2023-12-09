Шмыгаль ожидает, что исполнительный совет МВФ в ближайшее время одобрит новый транш
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в ближайшее время Исполнительный совет Международного валютного фонда примет положительное решение о втором пересмотре программы сотрудничества и выделении очередного финансового транша в размере около 900 млн долларов. Об этом он заявил в Телеграмме.
Шмыгаль отметил, что Украина своевременно приняла пакет законов во исполнение обязательств Украины перед МВФ.
В частности, отметил он, в целом приняты законопроекты об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о криминализации контрабанды и о комплексе мер по укреплению независимого судопроизводства. "Данные меры являются условиями к третьему пересмотру программы МВФ, который состоится в следующем году", – подчеркнул глава правительства.
"Также ожидаем, что в ближайшее время будет положительное решение Исполнительного совета МВФ о втором пересмотре программы сотрудничества и выделении очередного финансового транша в объеме около 900 млн долларов", – подчеркнул Шмыгаль.
- Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.
- После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
- Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.