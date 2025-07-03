"Це у будь-якому випадку буде". Мінфін веде дискусію з НБУ щодо доступу до банківської таємниці

Денис Улютін (фото - Міністерство фінансів)

Міністерство фінансів веде дискусію з Національним банком щодо розкриття банківської таємниці. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

"Чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо банківської таємниці. Це складна дискусія. У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього [розкриття банківської таємниці] прийти. І це в будь-якому випадку буде", – сказав Улютін на засіданні парламентського комітету з питань податкової політики.

"Але якщо ми б вивели весь закон зі всіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон навіть до комітету не дійшов би. Він би навіть із Кабміну не вийшов. Усі бояться робити значні кроки й вважають, що такі кроки не потрібні", – додав заступник міністра.

Улютін наголосив, що реєстр банківських рахунків та сейфів фізичних, створення якого передбачає законопроєкт №13233, - непублічний.

"Він не буде навіть такий, як реєстр НАЗК. Він закритий. Туди дані не передаються", – пояснив він.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан уточнив, що у реєстрі не буде інформації про рух та залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфу – лише фізична особа, банківська установа і номер рахунку.

Улютін наголосив, що цей законопроєкт – суспільно значимий.

"Він потрібен не для того, щоби просто мати реєстр. Реєстр – це один з елементів приєднання [до системи європейських платежів]. Не буде реєстру – не буде приєднання. Не буде приєднання – ми будемо продовжувати робити SFIF-перекази в європейські країни..." – пояснив він.

За результатами засідання профільний комітет Ради рекомендував схвалити в першому читанні законопроєкт №13233 щодо платіжної зони SEPA.