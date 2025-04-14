Україна отримала другий транш від Британії із заморожених активів РФ

Британія надала Україні ще майже $1 млрд за механізмом G7

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Україна в понеділок, 14 квітня, отримала другий транш від Великої Британії в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд, повідомило Міністерство фінансів.

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"Надані кошти є цільовими та спрямовуються на покриття пріоритетних видатків сектору безпеки та оборони", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Перший транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів надійшов 7 березня 2025 року. Таким чином, загальний обсяг уже залучених коштів становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Фінансування надається строком на 30 років. Погашення кредиту здійснюватиметься коштом майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

У січні 2025 року перші 3 млрд євро за цією ж програмою Україна отримала від Європейського Союзу.