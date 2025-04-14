Украина получила второй транш от Британии из замороженных активов РФ
Украина в понедельник, 14 апреля, получила второй транш от Великобритании в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд, сообщило Министерство финансов.
"Предоставленные средства являются целевыми и направляются на покрытие приоритетных расходов сектора безопасности и обороны", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый транш в размере 752 млн фунтов стерлингов поступил 7 марта 2025 года. Таким образом, общий объем уже привлеченных средств составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов.
Финансирование предоставляется сроком 30 лет. Погашение кредита будет производиться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.
В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского Союза.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Евросоюз предоставит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).