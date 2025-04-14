Украина получила второй транш от Британии из замороженных активов РФ

Британия выделила Украине еще почти $1 млрд по механизму G7

Фото: Depositphotos

Украина в понедельник, 14 апреля, получила второй транш от Великобритании в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд, сообщило Министерство финансов.

"Предоставленные средства являются целевыми и направляются на покрытие приоритетных расходов сектора безопасности и обороны", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый транш в размере 752 млн фунтов стерлингов поступил 7 марта 2025 года. Таким образом, общий объем уже привлеченных средств составляет 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Финансирование предоставляется сроком 30 лет. Погашение кредита будет производиться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского Союза.