Україна залучила $3 млрд зовнішнього фінансування у вересні — Мінфін

До державного бюджету України надійшло близько $3 млрд зовнішнього фінансування у вересні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З цієї суми 40% – грантові кошти, які Україні не треба повертати, уточнюють у Міністерстві.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Зокрема, Україна отримала від:

- Європейського Союзу – $1,6 млрд (пільгове фінансування)

- Сполучених Штатів Америки – $1,25 млрд (грант)

- Світового банку під гарантію Великої Британії – $100 млн (пільгове фінансування).

Кошти від ЄС – восьмий транш у рамках макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 18 млрд євро, з яких Україна отримала вже 13,5 млрд євро. Макрофінансова допомога надається на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Грант від США та пільговий кредит під гарантію Великої Британії – частина п'ятого додаткового фінансування у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Термін погашення кредиту під гарантію Великої Британії – 19 років із п'ятирічним пільговим періодом. У 2023 році Україна отримала вже $9,8 млрд грантового фінансування від США і $600 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема на забезпечення соціального захисту населення, оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби.

За дев'ять місяців 2023 року Міністерство фінансів залучило понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на невідкладні потреби держбюджету.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube