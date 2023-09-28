Фінансова допомога ЄС збільшила держборг України на 37 млрд грн у серпні — Мінфін

Сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $1,01 млрд у серпні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Збільшення суми держборгу в серпні відбувалося здебільшого завдяки тому, що до держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу.

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Станом на 31 серпня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4,89 трлн грн або $133,93 млрд.

Зокрема: державний та гарантований державою зовнішній борг – 3,35 трлн грн (68,47% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $91,7 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,54 трлн грн (31,53%) або $42,22 млрд.

У розрізі кредиторів України основну частку державного та гарантованого боргу становлять позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав (45,23%). Далі йдуть запозичення на внутрішньому ринку через продаж державних цінних паперів (30,21%), заборгованість із випущених цінних паперів на зовнішньому ринку (18,1%), інші кредитори (6,46%).

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то 1,29 трлн млрд грн (26,42%) були у доларах США, 1,42 трлн грн (29,17%) – у євро, 1,4 трлн грн (28, 75%) – у гривні, 767,09 млрд грн (15,67%) – в інших валютах.

З початку року вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 0,71 відсоткового пункту – до 6,97%.

З початку року збільшився середній термін до погашення державного та гарантованого боргу України майже на 11 місяців – до 9,35 року.

У серпні 2023 року Мінфін провів 15 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив 27,25 млрд грн на фінансування держбюджету.

Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої держпозики станом на 31 серпня становив 133%, водночас рівень рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 148148%, у доларах США – 106%, у євро – 114%.

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