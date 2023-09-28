Финансовая помощь ЕС увеличила госдолг Украины на 37 млрд грн в августе — Минфин

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 36,96 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $1,01 млрд в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Увеличение суммы госдолга в августе происходило в основном за счет того, что в госбюджет поступил седьмой транш в размере 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Евросоюза.

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По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4,89 трлн грн или $133,93 млрд.

В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3,35 трлн грн (68,47% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $91,7 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,54 трлн грн (31,53%) или $42,22 млрд.

В разрезе кредиторов Украины основную долю государственного и гарантированного долга составляют ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств (45,23%). Далее следуют заимствования на внутреннем рынке через продажу государственных ценных бумаг (30,21%), задолженность по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке (18,1%), другие кредиторы (6,46%).

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга, то 1,29 трлн млрд грн (26,42%) были в долларах США, 1,42 трлн грн (29,17%) – в евро, 1,4 трлн грн (28,75%) – в гривне, 767,09 млрд грн (15,67%) – в других валютах.

С начала года стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 0,71 процентных пункта – до 6,97%.

С начала года увеличился средний срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины почти на 11 месяцев – до 9,35 лет.

В августе 2023 года Минфин провел 15 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 27,25 млрд грн на финансирование госбюджета.

Уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего госзайма по состоянию на 31 августа составил 133%, при этом уровень рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне –148%, в долларах США – 106%, в евро – 114%.

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