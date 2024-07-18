Україна розпочала другий раунд переговорів щодо реструктуризації євробондів – Bloomberg

Мораторій на виплати за українськими євробондами на $20 млрд спливає 1 серпня

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Група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з українським урядом щодо реструктуризації понад $20 млрд боргу. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Переговори розпочалися цього тижня напередодні закінчення мораторію на виплати українського боргу 1 серпня, повідомили джерела агентства.

У червні під час першого раунду Україна не змогла домовитися з приватними власниками українських євробондів про реструктуризацію виплат.

Раніше в Міністерстві фінансів повідомляли, що пропозиція України полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1), або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанта 1 будуть конвертовані у прості облігації з фіксованою прибутковістю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ.

Обидва варіанти пропозиції реструктуризації передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ.

За офіційним зовнішнім боргом України вже діє мораторій на виплати до 2027 року.