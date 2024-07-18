Украина начала второй раунд переговоров о реструктуризации евробондов – Bloomberg

Мораторий на выплаты по украинским евробондам на $20 млрд истекает 1 августа

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Группа держателей облигаций Украины подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с украинским правительством о реструктуризации более $20 млрд долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Переговоры начались на этой неделе перед истечением моратория на выплаты украинского долга 1 августа, сообщили источники агентства.

В июне в ходе первого раунда Украина не смогла договориться с частными держателями украинских евробондов о реструктуризации выплат.

Ранее в Министерстве финансов сообщали, что предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1), или на серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты из варианта 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ.

Оба варианта предложения реструктуризации предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы МВФ.

По официальному внешнему долгу Украины уже действует мораторий на выплаты до 2027 года.