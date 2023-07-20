Розумні люди не хочуть йти в Податкову з її зарплатами – міністр

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Державна податкова служба інтелектуально програє бізнесу. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді, говорячи про проблему з блокуванням податкових накладних.

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Марченко пояснив, що торішня постанова Кабінету міністрів №1154 від 12 жовтня 2022 року, яка створила проблеми бізнесу, була реакцією на появу нової схеми з ухилення від податків.

"Якщо ми бачимо, що з бюджету вимивається ПДВ, ми мали на це відреагувати. І ми відреагували в жовтні. Завдання тієї постанови – мінімізація схем, які діяли на той момент. Що вийшло? Податкова отримала рішення Кабміну, але спосіб його застосування виявився таким, яким він виявився", – сказав міністр.

Марченко визнав, що легальні виробники більше постраждали від імплементації урядової постанови Податковою службою, ніж мінімізатори.

"При цьому чим більше ми намагаємося, вибачте, хейтити Податкову, тим більше створюємо проблем у майбутньому. Бо люди не збираються туди йти, зарплата маленька, та й інтелектуально податкова системно програє бізнесу як роботодавець", – сказав Марченко.

"Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці", – констатував він.

26 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про перезавантаження Державної податкової служби. Він передбачає обрання нового керівника на конкурсі та переатестацію всіх працівників, зокрема з питання доброчесності. Також законопроєкт передбачає вищий розмір заробітної плати для податківців.

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