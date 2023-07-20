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Умные люди не хотят идти в Налоговую с ее зарплатами – министр

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:35
Умные люди не хотят идти в Налоговую с ее зарплатами – министр - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Государственная налоговая служба интеллектуально проигрывает бизнесу. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, говоря о проблеме с блокировкой налоговых накладных.

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Марченко пояснил, что прошлогоднее постановление Кабинета министров №1154 от 12 октября 2022 года, создавшее проблемы бизнесу, было реакцией на появление новой схемы по уклонению от налогов.

"Если мы видим, что из бюджета вымывается НДС, мы должны на это отреагировать. И мы отреагировали в октябре. Задача того постановления – минимизация действовавших на тот момент схем. Что получилось? Налоговая получила решение Кабмина, но способ его применения оказался таким, каким он оказался", – сказал министр.

Марченко признал, что легальные производители больше пострадали от имплементации правительственного постановления Налоговой службой, чем минимизаторы.

"При этом чем больше мы пытаемся, извините, хейтить Налоговую, тем больше создаем проблем в будущем. Потому что люди не собираются туда идти, зарплата маленькая, да и интеллектуально налоговая системно проигрывает бизнесу как работодатель", – сказал Марченко.

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"Не придет умный на зарплаты, которые сейчас получают налоговики", – констатировал он.

  • 26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы. Он предусматривает избрание нового руководителя на конкурсе и переаттестацию всех работников, в частности по вопросу добропорядочности. Также законопроект предусматривает более высокий размер заработной платы для налоговиков.

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Андрей Водяный

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