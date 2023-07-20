Умные люди не хотят идти в Налоговую с ее зарплатами – министр

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Государственная налоговая служба интеллектуально проигрывает бизнесу. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, говоря о проблеме с блокировкой налоговых накладных.

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"Если мы видим, что из бюджета вымывается НДС, мы должны на это отреагировать. И мы отреагировали в октябре. Задача того постановления – минимизация действовавших на тот момент схем. Что получилось? Налоговая получила решение Кабмина, но способ его применения оказался таким, каким он оказался", – сказал министр.

Марченко признал, что легальные производители больше пострадали от имплементации правительственного постановления Налоговой службой, чем минимизаторы.

"При этом чем больше мы пытаемся, извините, хейтить Налоговую, тем больше создаем проблем в будущем. Потому что люди не собираются туда идти, зарплата маленькая, да и интеллектуально налоговая системно проигрывает бизнесу как работодатель", – сказал Марченко.

"Не придет умный на зарплаты, которые сейчас получают налоговики", – констатировал он.

26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы. Он предусматривает избрание нового руководителя на конкурсе и переаттестацию всех работников, в частности по вопросу добропорядочности. Также законопроект предусматривает более высокий размер заработной платы для налоговиков.

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