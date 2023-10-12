В Україні закінчуються активи РФ, які можна конфіскувати. Шмигаль квапить Захід

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на прогрес у використанні на користь України заморожених на Заході російських активів. Про це він сказав у четвер на Київському міжнародному економічному форумі.

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"У Фонді відновлення бюджету України кошти поки що не передбачені. Цього року ми наповнювали його конфіскованими коштами й коштами, вирученими від реалізації активів, які були в Україні. Ми мали в нашому розпорядженні 62 млрд грн. Україна конфіскувала більшість російських активів і використала на своє відновлення. Тепер час для наших партнерів рішуче діяти й конфіскувати або знайти інші можливості до використання російських активів, поки вони будуть конфісковані", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що "вперше за останні тижні партнери дали публічні сигнали про згоду" на використання цих активів. Це питання було предметом обговорення на щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші.

11 жовтня Бельгія погодилась віддати Україні 1,7 млрд євро податків з доходу, отриманого від реінвестицій заморожених російських активів у депозитарії Euroclear.

Шмигаль сказав, що Україна розраховує на набагато більшу суму.

"Лід зрушився. Я переконаний, що наступного року ми наповнюватимемо Фонд відновлення конфіскованими російськими активами, які знаходяться на Заході у країнах-партнерах. Це буде суттєва сума. Ми очікуємо, що загалом це має бути від 300 млрд до 500 млрд, які будуть спрямовані у проєкти українського відновлення, відновлення всього, що зруйнувала Росія", — сказав Шмигаль.