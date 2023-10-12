В Украине заканчиваются активы РФ, которые можно конфисковать. Шмыгаль торопит Запад

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на прогресс в использовании в интересах Украины замороженных на Западе российских активов. Об этом он сказал сегодня на Киевском международном экономическом форуме.

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"В Фонде восстановления бюджета Украины средства пока не предусмотрены. В этом году мы наполняли его конфискованными средствами и средствами, вырученными от реализации активов, которые были в Украине. У нас было в распоряжении 62 млрд грн. Украина конфисковала большинство российских активов и использовала на свое восстановление. Теперь время для наших партнеров к решительным действиям и конфисковать или найти другие возможности к использованию российских активов, пока они будут конфискованы", — сказал Шмыгаль.

Он сказал, что "впервые за последние недели партнеры дали публичные сигналы о согласии" на использование этих активов. Этот вопрос был предметом обсуждения на ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда в Марракеше.

11 октября Бельгия согласилась отдать Украине 1,7 млрд. евро налогов с дохода, полученного от реинвестиций замороженных российских активов в депозитарии Euroclear.

Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает на гораздо большую сумму.

"Лед сдвинулся. Я убежден, что в следующем году мы будем наполнять Фонд восстановления конфискованными российскими активами, которые находятся на Западе в странах-партнерах. Это будет существенная сумма. Мы ожидаем, что в целом это должно быть от 300 млрд до 500 млрд, которые будут направлены в проекты украинского обновления, восстановление всего, что разрушила Россия", — сказал Шмыгаль.