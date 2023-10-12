UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине заканчиваются активы РФ, которые можно конфисковать. Шмыгаль торопит Запад

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 11:28
В Украине заканчиваются активы РФ, которые можно конфисковать. Шмыгаль торопит Запад - Фото
Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на прогресс в использовании в интересах Украины замороженных на Западе российских активов. Об этом он сказал сегодня на Киевском международном экономическом форуме.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В Фонде восстановления бюджета Украины средства пока не предусмотрены. В этом году мы наполняли его конфискованными средствами и средствами, вырученными от реализации активов, которые были в Украине. У нас было в распоряжении 62 млрд грн. Украина конфисковала большинство российских активов и использовала на свое восстановление. Теперь время для наших партнеров к решительным действиям и конфисковать или найти другие возможности к использованию российских активов, пока они будут конфискованы", — сказал Шмыгаль.

Он сказал, что "впервые за последние недели партнеры дали публичные сигналы о согласии" на использование этих активов. Этот вопрос был предметом обсуждения на ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда в Марракеше.

11 октября Бельгия согласилась отдать Украине 1,7 млрд. евро налогов с дохода, полученного от реинвестиций замороженных российских активов в депозитарии Euroclear.

Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает на гораздо большую сумму.

"Лед сдвинулся. Я убежден, что в следующем году мы будем наполнять Фонд восстановления конфискованными российскими активами, которые находятся на Западе в странах-партнерах. Это будет существенная сумма. Мы ожидаем, что в целом это должно быть от 300 млрд до 500 млрд, которые будут направлены в проекты украинского обновления, восстановление всего, что разрушила Россия", — сказал Шмыгаль.

Андрей Водяный
кабминсанкции против рфДенис Шмыгаль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 