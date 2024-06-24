Гана вмовила бондхолдерів списати 37% боргу. Це може зіграти на користь України

Уряд Гани домовився з приватними кредиторами про значне списання боргів. Це хороша новина не тільки для Гани, але й для України

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Уряд Гани домовився із приватними кредиторами про угоду, яка дозволить країні списати приблизно 37% вартості міжнародних облігацій та вийти з дефолту за ними. Про це йдеться у заяві уряду Гани, пише Reuters.

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Згідно з домовленостями, власники облігацій відмовляться від претензій на суму близько $4,7 млрд.

Угода передбачає суттєві поступки з боку власників облігацій, заявив уряд країни. Очікується, що вона відповідатиме борговим цілям, встановленим Міжнародним валютним фондом.

Офіційне затвердження угоди очікується найближчими тижнями.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що це хороша новина не тільки для Гани, але й для України.

"Сьогодні наш уряд отримав залізобетонний аргумент в переговорах із кредиторами на користь безумовного списання частини єврооблігацій України: приватні кредитори погодили безумовне списання облігацій Гани. Гана відрізняється від України хіба що тим, що не постраждала від масштабної війни. Їй спишуть безумовно приблизно 30% боргу. Наші 40% списання вже не виглядають фантастикою", – написав він у Facebook.