Гана уговорила бондхолдеров списать 37% долга. Это может сыграть в пользу Украины
Правительство Ганы договорилось с частными кредиторами о соглашении, которое позволит стране списать примерно 37% стоимости международных облигаций и выйти из дефолта по ним. Об этом говорится в заявлении правительства Ганы, пишет Reuters.
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Согласно договоренностям, владельцы облигаций откажутся от претензий на сумму около $4,7 млрд.
Соглашение предусматривает существенные уступки со стороны владельцев облигаций, заявило правительство страны. Ожидается, что оно будет отвечать долговым целям, установленным Международным валютным фондом.
Официальное утверждение соглашения ожидается в ближайшие недели.
Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что это хорошая новость не только для Ганы, но и для Украины.
"Сегодня наше правительство получило железобетонный аргумент в переговорах с кредиторами в пользу безусловного списания части еврооблигаций Украины: частные кредиторы согласовали безусловное списание облигаций Ганы. Гана отличается от Украины разве что тем, что не пострадала от масштабной войны. Ей спишут безусловно примерно 30% долга. Наши 40% списания уже не выглядят фантастикой", — написал он в Facebook.
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Они не согласились, но переговоры будут продолжены.
- У Украины есть время до 1 августа. По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.