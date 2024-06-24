Гана уговорила бондхолдеров списать 37% долга. Это может сыграть в пользу Украины

Правительство Ганы договорилось с частными кредиторами о значительном списании долгов. Это хорошая новость не только для Ганы, но и для Украины

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Правительство Ганы договорилось с частными кредиторами о соглашении, которое позволит стране списать примерно 37% стоимости международных облигаций и выйти из дефолта по ним. Об этом говорится в заявлении правительства Ганы, пишет Reuters.

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Согласно договоренностям, владельцы облигаций откажутся от претензий на сумму около $4,7 млрд.

Соглашение предусматривает существенные уступки со стороны владельцев облигаций, заявило правительство страны. Ожидается, что оно будет отвечать долговым целям, установленным Международным валютным фондом.

Официальное утверждение соглашения ожидается в ближайшие недели.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что это хорошая новость не только для Ганы, но и для Украины.

"Сегодня наше правительство получило железобетонный аргумент в переговорах с кредиторами в пользу безусловного списания части еврооблигаций Украины: частные кредиторы согласовали безусловное списание облигаций Ганы. Гана отличается от Украины разве что тем, что не пострадала от масштабной войны. Ей спишут безусловно примерно 30% долга. Наши 40% списания уже не выглядят фантастикой", — написал он в Facebook.