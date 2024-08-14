Затримки з транскордонними платежами стискають ліквідність російського бізнесу
Проблеми з транскордонними платежами призвели до значного збільшення іноземних фінансових активів Росії. За перші сім місяців вони збільшилися майже на $45 млрд, порівнюючи з приростом $21 млрд за аналогічний період 2023 року. Про це свідчать дані Банку Росії.
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Частина з них – це інвестиції за кордоном. Але зростання здебільшого зумовлене накопиченням дебіторської заборгованості російських компаній через труднощі з міжнародними платежами, повідомив російський Центральний банк.
Затримки у розрахунках між російськими імпортерами та експортерами та їх іноземними контрагентами через загрозу вторинних санкцій не призвели до краху торгівлі, але стискають ліквідність, пише Bloomberg.
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Російським корпораціям доводиться довше чекати, щоб отримати гроші за свій експорт, і робити платежі за імпорт на пізніших термінах, що, по суті, є вимушеним кредитуванням, вважає економіст Алекс Ісаков.
"Примусове торгове фінансування означає, що тверда валюта стає дедалі дефіцитнішою і дорожчою", – сказав він.
Наприкінці липня Bloomberg писало, що транскордонні платежі стали головним лихом економіки Росії. Дедалі популярнішими стають розрахунки криптовалютою через Гонконг. Але й тут росіяни змушені користуватися послугами посередників у таких країнах, як Узбекистан чи Казахстан.
Тоді ж стало відомо, що через загрозу вторинних санкцій із боку США китайські банки почали повертати у РФ 80% переказів в юанях.
Оскільки компанії мають дедалі більше труднощів у здійсненні міжнародних платежів, Росія прагне легалізувати криптовалюту.
- Центральний банк Росії 26 липня 2024 року підвищив ключову ставку до 18%. З грудня 2023 року вона перебувала на рівні 16%.
- Після цього глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що наслідками перегріву економіки стануть стагфляція і глибока рецесія.
- Аналіз Bloomberg свідчить, що зростання обмежень у ключових секторах може призвести до стрімкого охолодження економіки Росії.