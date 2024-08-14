Задержки с трансграничными платежами сжимают ликвидность российского бизнеса

Российские компании накапливают дебиторскую задолженность из-за трудностей с международными платежами в связи с санкциями

Московский международный деловой центр (Фото - EPA)

Проблемы с трансграничными платежами привели к значительному увеличению иностранных финансовых активов России. За первые семь месяцев они увеличились почти на $45 млрд по сравнению с приростом $21 млрд за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Часть из них – это инвестиции за рубежом. Но рост в большинстве своем обусловлен накоплением дебиторской задолженности российских компаний из-за трудностей с международными платежами, сообщил российский Центральный банк.

Задержки в расчетах между российскими импортерами и экспортерами и их иностранными контрагентами из-за угрозы вторичных санкций не привели к краху торговли, но сжимают ликвидность, пишет Bloomberg.

Читайте также: Банкноты долларов и евро на сумму $2,3 млрд попали в Россию в обход санкций

Российским корпорациям приходится дольше ждать, чтобы получить деньги за свой экспорт, и осуществлять платежи за импорт на более поздних сроках, что, по сути, является вынужденным кредитованием, считает экономист Алекс Исаков.

"Принудительное торговое финансирование означает, что твердая валюта становится все более дефицитной и дорогой", – сказал он.

В конце июля Bloomberg писало, что трансграничные платежи стали главным бедствием в экономике России. Все более популярными становятся расчеты криптовалютой через Гонконг. Но и здесь россияне вынуждены воспользоваться услугами посредников в таких странах, как Узбекистан или Казахстан.

Тогда же стало известно, что из-за угрозы вторичных санкций со стороны США китайские банки начали возвращать в РФ 80% переводов в юанях.

Поскольку компании испытывают все больше трудностей в осуществлении международных платежей, Россия стремится легализовать криптовалюту.