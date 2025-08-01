НКЦБФР объявила дату начала возврата активов клиентам Фридом Финанс – 4 августа
С понедельника, 4 августа, клиенты ООО "Фридом Финанс Украина" смогут начать получать свои заблокированные активы. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.
Со 2 августа, по информации Магомедова, вступает в силу Порядок возврата активов клиентам компании. Все необходимые нормативные этапы завершены.
В зависимости от типа активов, вкладчики должны обращаться либо в депозитарные учреждения, либо к временному управляющему Фридом Финанс.
В НКЦБФР отметили, что собрали всю необходимую информацию по возврату активов для клиентов в одном месте, чтобы сделать процесс максимально удобным и понятным.
"Впереди – самый ответственный этап. Комиссия будет внимательно контролировать выплаты, чтобы защита прав инвесторов была реализована не только на уровне процедур, но и на практике – до последнего шага", – подчеркнул Магомедов.
К организации процесса были привлечены Офис президента, правительство, Минфин, Минюст, НБУ и другие госструктуры.
- У Фридом Финанс Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 различных эмитентов. В октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего ее лицензии были остановлены.
- В июне 2024 года НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина", а в октябре – позволила депонентам компании реструктуризацию госдолга.
- В начале июля 2025 года НКЦБФР согласовала список заблокированных активов клиентов Фридом Финанс для последующего возврата.
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