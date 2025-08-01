НКЦПФР оголосила дату початку повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс – 4 серпня
З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" зможуть почати отримувати свої заблоковані активи. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.
З 2 серпня, за інформацією Магомедова, набирає чинності Порядок повернення активів клієнтам компанії. Усі необхідні нормативні етапи завершено.
Залежно від типу активів, вкладники мають звертатися або до депозитарних установ, або до тимчасового управителя Фрідом Фінанс.
У НКЦПФР наголосили, що зібрали всю необхідну інформацію щодо повернення активів для клієнтів в одному місці, аби зробити процес максимально зручним і зрозумілим.
"Попереду – найвідповідальніший етап. Комісія уважно контролюватиме виплати, аби захист прав інвесторів був реалізований не лише на рівні процедур, а й на практиці – до останнього кроку",– наголосив Магомедов.
До організації процесу були залучені Офіс президента, уряд, Мінфін, Мін’юст, НБУ та інші держструктури.
- У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів. У жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого її ліцензії були зупинені.
- У червні 2024 року НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", а в жовтні – дозволила депонентам компанії реструктуризацію держборгу.
- На початку липня 2025 року НКЦПФР погодила список заблокованих активів клієнтів Фрідом Фінанс для подальшого повернення.
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