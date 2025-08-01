НКЦПФР оголосила дату початку повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс – 4 серпня

З 4 серпня клієнти Фрідом Фінанс Україна зможуть повернути свої заблоковані активи

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З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" зможуть почати отримувати свої заблоковані активи. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

З 2 серпня, за інформацією Магомедова, набирає чинності Порядок повернення активів клієнтам компанії. Усі необхідні нормативні етапи завершено.

Залежно від типу активів, вкладники мають звертатися або до депозитарних установ, або до тимчасового управителя Фрідом Фінанс.

У НКЦПФР наголосили, що зібрали всю необхідну інформацію щодо повернення активів для клієнтів в одному місці, аби зробити процес максимально зручним і зрозумілим.

"Попереду – найвідповідальніший етап. Комісія уважно контролюватиме виплати, аби захист прав інвесторів був реалізований не лише на рівні процедур, а й на практиці – до останнього кроку",– наголосив Магомедов.

До організації процесу були залучені Офіс президента, уряд, Мінфін, Мін’юст, НБУ та інші держструктури.