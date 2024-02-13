Збори "податку на Google" зросли на 420 млн грн за квартал
Компанії-нерезиденти завершили декларування за четвертий квартал 2023 року та мають сплатити 2,513 млрд грн "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги). Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Відносно третього кварталу сума надходжень збільшилася на 421 млн грн.
Найбільшими платниками у четвертому кварталі 2023 року стали: Google, Sony, ETSY, Apple, Meta Platforms, Wargaming Group, Netflix.
Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, заплатила $1,27 млн ПДВ на цифрові послуги у 2023 році.
Міжнародні компанії вже сплатили 86% нарахованих податків за четвертий квартал – 2,17 млрд грн.
"Податок на Google" наразі сплачують 96 компаній-нерезидентів, які надають платні онлайн-послуги в Україні.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, який зобов'язує компанії без представництва в Україні сплачувати 20% ПДВ на онлайн-послуги. Закон набрав чинності 1 січня 2022 року.
- 10 серпня 2022 року з'явилися перші результати "податку на Google": 53 компанії задекларували сплату $76 млн.
- За шість місяців 2023 року податок на Google приніс 3,8 млрд грн.