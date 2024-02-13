Збори "податку на Google" зросли на 420 млн грн за квартал

Постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans заплатив $1,27 млн ПДВ у 2023 році

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Компанії-нерезиденти завершили декларування за четвертий квартал 2023 року та мають сплатити 2,513 млрд грн "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги). Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Відносно третього кварталу сума надходжень збільшилася на 421 млн грн.

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Найбільшими платниками у четвертому кварталі 2023 року стали: Google, Sony, ETSY, Apple, Meta Platforms, Wargaming Group, Netflix.

Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, заплатила $1,27 млн ПДВ на цифрові послуги у 2023 році.

Міжнародні компанії вже сплатили 86% нарахованих податків за четвертий квартал – 2,17 млрд грн.

"Податок на Google" наразі сплачують 96 компаній-нерезидентів, які надають платні онлайн-послуги в Україні.

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