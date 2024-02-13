Сборы "налога на Google" выросли на 420 млн грн за квартал

Поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans заплатил $1,27 млн НДС в 2023 году

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Компании-нерезиденты завершили декларирование за четвертый квартал 2023 года и должны уплатить 2,513 млрд грн "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги). Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

По отношению к третьему кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн грн.

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Крупнейшими плательщиками в четвертом квартале 2023 года стали: Google, Sony, ETSY, Apple, Meta Platforms, Wargaming Group, Netflix.

Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, заплатила $1,27 млн НДС на цифровые услуги в 2023 году.

Международные компании уже уплатили 86% начисленных налогов за четвертый квартал – 2,17 млрд грн.

"Налог на Google" сейчас платят 96 компаний-нерезидентов, предоставляющих платные онлайн-услуги в Украине.

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