Сборы "налога на Google" выросли на 420 млн грн за квартал
Компании-нерезиденты завершили декларирование за четвертый квартал 2023 года и должны уплатить 2,513 млрд грн "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги). Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
По отношению к третьему кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн грн.
Крупнейшими плательщиками в четвертом квартале 2023 года стали: Google, Sony, ETSY, Apple, Meta Platforms, Wargaming Group, Netflix.
Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, заплатила $1,27 млн НДС на цифровые услуги в 2023 году.
Международные компании уже уплатили 86% начисленных налогов за четвертый квартал – 2,17 млрд грн.
"Налог на Google" сейчас платят 96 компаний-нерезидентов, предоставляющих платные онлайн-услуги в Украине.
- В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.
- 10 августа 2022 года появились первые результаты "налога на Google": 53 компании задекларировали уплату $76 млн.
- За шесть месяцев 2023 года "налог на Google" принес 3,8 млрд грн.