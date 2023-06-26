Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 млрд грн

Кабінет міністрів постановою №631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

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Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн.

З них:

451,1 млрд грн – власні доходи

27,7 млрд грн – кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування

249 млрд грн – кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування

37,9 млрд грн – кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік збалансований.

11 травня 2023 року Кабмін спростив отримання пенсій українцям за кордоном.

30 травня політв'язням комуністичного режиму СРСР додали 4200 грн до пенсії.

15 червня Кабмін запустив експеримент із швидкого надання субсидії: інструкція.

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