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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 млрд грн

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26.06.2023, 18:56
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів постановою №631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

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Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн.

З них:

451,1 млрд грн – власні доходи

27,7 млрд грн – кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування

249 млрд грн – кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування

37,9 млрд грн – кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік збалансований.

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Роман Бриль
Пенсійний фондпенсіїкабмінсоцвиплати
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