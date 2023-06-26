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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. На пенсии и соцвыплаты потратят 769 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 18:56
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. На пенсии и соцвыплаты потратят 769 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров постановлением №631 утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. 

Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд грн. 

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Доходы бюджета Пенсионного фонда определены в сумме 768,9 млрд грн. 

Из них:   

451,1 млрд грн – собственные доходы 

27,7 млрд грн – средства по общеобязательному государственному социальному страхованию 

249 млрд грн – средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию 

37,9 млрд грн – средства госбюджета на выплату жилищных субсидий и льгот. 

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год сбалансирован. 

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Роман Брыль
пенсионный фондкабминсоцвыплатыпенсии
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