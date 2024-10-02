Російські банки заборонили клієнтам мати більше однієї кредитки

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Два найбільші державні банки Росії — Сбєрбанк та ВТБ — обмежили можливість оформлення більше однієї кредитної картки на одного клієнта. Як повідомив представник ВТБ, таке рішення пов’язане зі зниженням фінансового навантаження на клієнтів та запобіганням надмірній заборгованості на фоні посилення грошово-кредитної політики Центрального банку Росії, передають росЗМІ.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Обмеження стосується лише нових заявок: клієнти, які вже мають більше однієї кредитної карти, зможуть продовжувати ними користуватися.

Деякі інші російські банки пішли аналогічним шляхом. У Т-банку можна відкрити лише одну кредитну картку в рамках певної програми лояльності, а в ОТП Банку через консервативну політику ризиків також дозволено оформлювати лише одну кредитку.

Водночас деякі установи залишаються більш гнучкими: наприклад, в Альфа-банку та Уралсиб клієнтам можуть надати не більше двох кредитних карт, а в МТС-банку та Зенит дозволяють мати більше однієї картки і поки не планують запроваджувати обмеження.

Зміни обумовлені жорсткішими вимогами Центрального банку РФ щодо показника боргового навантаження (ПБН), що використовується для контролю за рівнем заборгованості населення. Тепер для клієнтів з ПБН вище 80% банки можуть видавати лише 3% від загального обсягу кредитів замість попередніх 5%, а частка позик із ПБН в діапазоні від 50% до 80% має скоротитися з 20% до 15%.

У серпні 2024 року росіяни витратили 33,9% від доступного ліміту за кредитними картками. За місяць цей показник зріс на 1,9 відсоткового пункту і став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%.