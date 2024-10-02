Российские банки запретили клиентам иметь больше одной кредитки

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Два крупнейших государственных банка России — Сбербанк и ВТБ — ограничили возможность оформления более одной кредитной карты на одного клиента. Как сообщил представитель ВТБ, такое решение связано со снижением финансовой нагрузки на клиентов и предотвращением чрезмерной задолженности на фоне усиления денежно-кредитной политики Центрального банка России, передают росСМИ.

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Ограничение касается только новых заявок: клиенты, уже имеющие более одной кредитной карты, смогут продолжать ими пользоваться.

Некоторые другие российские банки пошли по аналогичному пути. В Т-банке можно открыть только одну кредитную карту в рамках определенной программы лояльности, а в ОТП Банке из-за консервативной политики рисков также разрешено оформлять только одну кредитку.

В то же время некоторые учреждения остаются более гибкими: например, в Альфа-банке и Уралсибе клиентам могут предоставить не более двух кредитных карт, а в МТС-банке и Зените позволяют иметь более одной карты и пока не планируют вводить ограничения.

Изменения обусловлены более жесткими требованиями Центрального банка РФ по показателю долговой нагрузки (ПДН), используемому для контроля за уровнем задолженности населения. Теперь для клиентов с ПДН выше 80% банки могут выдавать только 3% от общего объема кредитов вместо предыдущих 5%, а доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50% до 80% должна сократиться с 20% до 15%.

В августе 2024 года россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам. За месяц этот показатель вырос на 1,9 процентного пункта и стал рекордным с начала 2022 года, когда составлял 31,6%.