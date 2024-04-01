Українці дедалі частіше беруть мікрокредити, заборгованості також зростають

Кількість мікрокредитів зросла у 1,5 раза за 2023 рік

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Понад 8,2 млн мікрокредитів на суму 40,62 млрд грн взяли українці за весь 2023 рік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення, інформує Опендатабот.

У середньому українці брали близько 700 000 мікрокредитів на місяць торік. Середня сума мікрокредиту торік склала 4 926 грн.

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У 2023 році українці взяли в МФО в борг у 1,7 раза більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

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Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягнула 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 року заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника — 8,03 млрд грн станом на 1 січня 2023 року, то протягом трьох кварталів 2023-го вона зростала щокварталу й лише наприкінці року зменшилася — на 144 млн грн.

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