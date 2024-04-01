Украинцы все чаще берут микрокредиты, задолженности тоже растут

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Более 8,2 млн микрокредитов на сумму 40,62 млрд грн взяли украинцы за весь 2023 год. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения, информирует Опендатабот.

В среднем украинцы брали около 700 000 микрокредитов в месяц в прошлом году. Средняя сумма микрокредита в прошлом году составила 4926 грн.

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В 2023 году украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма ссуд все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

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Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

В то же время задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась — на 144 млн грн.

В Украине ограничили проценты по микрокредитам до 1% в день. Зеленский подписал закон.

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