Британський індекс FTSE 100 перетнув позначку 9000 пунктів. Це новий рекорд

Індекс акцій "блакитних фішок" Британії з початку року перевищив індекси S&P 500 та Stoxx Europe 600

Фінансовий район Лондонського Сіті (фото – EPA)

Британський фондовий індекс FTSE 100 у вівторок, 15 липня, піднявся вище за позначку в 9000 пунктів, досягнувши нового рекордного максимуму.

Індекс акцій FTSE 100 на відкритті торгів у Лондоні досяг позначки 9016,98 пункта, зрісши сьогодні приблизно на 0,2%. Таким чином, його зростання за 2025 рік становило понад 10%, пише The Guardian.

FTSE 100 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index, неформально "Footsie") – найвідоміший фондовий індекс Великої Британії. Він включає 100 найбільших за капіталізацією компаній із "блакитними фішками", що котируються на Лондонській фондовій біржі.

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Індекс акцій "блакитних фішок" Британії з початку року перевищив індекси S&P 500 та Stoxx Europe 600, піднявшись на 10,3%, додає Financial Times.

За даними LSEG, коефіцієнт ціна/прибуток для індексу FTSE 100 становить близько 17 проти 27,3 для індексу S&P 500.

Акції оборонного сектору виявилися одними з найуспішніших на лондонській біржі 2025 року. Акції BAE Systems зросли приблизно на 67% від початку року, а акції Rolls-Royce – на 77%.

Фінансові компанії також сприяли зростанню індексу після сильного початку року. Акції Lloyds Bank зросли на 45%, а Prudential – приблизно на 50%.

На лондонському фондовому ринку позначилася низка факторів, включно з прагненням деяких інвесторів диверсифікувати свої вкладення й уникнути фондового ринку США через побоювання з приводу економічної політики Дональда Трампа.

Торговельна війна Трампа також допомогла британським акціям, оскільки Британія є однією з небагатьох країн, які уклали зі США торговельну угоду, що гарантує зниження мит.

"Люди налякані тарифами в Європі, тому з погляду оцінки Велика Британія є практично "безпечною гаванню", – сказав директор з інвестицій британської інвестиційної компанії Premier Miton Ніл Біррелл.