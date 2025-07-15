Британский индекс FTSE 100 пересек отметку 9000 пунктов. Это новый рекорд

Индекс акций "голубых фишек" Британии с начала года превысил индексы S&P 500 и Stoxx Europe 600

Финансовый район Лондонского Сити (фото - EPA)

Британский фондовый индекс FTSE 100 во вторник, 15 июля, поднялся выше отметки в 9000 пунктов, достигнув нового рекордного максимума.

Индекс акций FTSE 100 на открытии торгов в Лондоне достиг отметки 9016,98 пункта, выросши сегодня примерно на 0,2%. Таким образом, его рост за 2025 год составил более 10%, пишет The Guardian.

FTSE 100 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index, неформально "Footsie") – самый известный фондовый индекс Великобритании. Он включает 100 крупнейших по капитализации компаний с "голубыми фишками", котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

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Индекс акций "голубых фишек" Британии с начала года превысил индексы S&P 500 и Stoxx Europe 600, поднявшись на 10,3%, добавляет Financial Times.

По данным LSEG, коэффициент цена/прибыль для индекса FTSE 100 составляет около 17 по сравнению с 27,3 для индекса S&P 500.

Акции оборонного сектора оказались одними из самых успешных на лондонской бирже 2025 года. Акции BAE Systems выросли примерно на 67% с начала года, а акции Rolls-Royce – на 77%.

Финансовые компании также способствовали росту индекса после сильного начала года. Акции Lloyds Bank выросли на 45%, а Prudential – примерно на 50%.

На лондонском фондовом рынке сказался ряд факторов, включая стремление некоторых инвесторов диверсифицировать свои вложения и избежать фондового рынка США из-за опасений по поводу экономической политики Дональда Трампа.

Торговая война Трампа также помогла британским акциям, поскольку Британия является одной из немногих стран, которые заключили с США торговое соглашение, что гарантирует снижение пошлин.

"Люди напуганы тарифами в Европе, поэтому с точки зрения оценки Великобритания является практически "безопасной гаванью", – сказал директор по инвестициям британской инвестиционной компании Premier Miton Нил Биррелл.