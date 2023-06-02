Мінфін залучив на аукціонах з початку року на 77 млрд грн більше, ніж виплатив

За п'ять місяців 2023 року Міністерство фінансів залучило від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах на 77 млрд грн більше, ніж витратило на їх погашення. Оновлену статистику депозитарію НБУ оприлюднила пресслужба регулятора.

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У травні 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 16,40 млн грн (в еквіваленті) перевищили його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

"За п'ять місяців цього року відповідне додатне сальдо становило 77 458,30 млн грн", – зазначається в повідомленні.

Погашення військових ОВДП, номінованих у гривні, у травні становило 7 155 млн грн, у доларах США – $312,30 млн, а також у євро – 387 млн.

Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у травні, у гривні становила 18,50% річних, у доларах США – 4,85% річних, в євро – 3,25% річних.

Від початку повномасштабної війни до 31 травня 2023 року Мінфін залучив від розміщення облігацій понад 498 млрд грн в еквіваленті.

За цей період уряд:

залучив від розміщення на аукціонах 318 620,30 млн грн, $3 573,20 млн і 1 482,2 млн євро;

спрямував на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами: 318 126 млн грн, $4 125 млн і 1 049,60 млн євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 9 043,20 млн грн та $22,6 млн.