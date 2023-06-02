Минфин привлек на аукционах с начала года на 77 млрд грн больше, чем выплатил

За пять месяцев 2023 года Министерство финансов привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа на аукционах на 77 млрд грн больше, чем потратило на их погашение. Обновленную статистику депозитария НБУ обнародовала пресс-служба регулятора.

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В мае 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 16,40 млн грн (в эквиваленте) превысили его выплаты по облигациям внутреннего государственного займа.

"За пять месяцев этого года соответствующее положительное сальдо составило 77 458,30 млн грн", – отмечается в сообщении.

Погашение военных ОВГЗ, номинированных в гривне, в мае составило 7 155 млн грн, в долларах США – $ 312,30 млн, а также в евро – 387 млн.

Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в мае, в гривне составила 18,5% годовых, в долларах США – 4,85% годовых, в евро – 3,25% годовых.

С начала полномасштабной войны до 31 мая 2023 года Минфин привлек от размещения облигаций более 498 млрд грн в эквиваленте.

За этот период правительство:

привлекло от размещения на аукционах 318 620,30 млн грн, $3 573,20 млн и 1 482,2 млн евро;

направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 318 126 млн грн, $4 125 млн и 1 049,60 млн евро.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составил 9 043,20 млн грн и $ 22,6 млн.