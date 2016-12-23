Официальные курсы банковских металлов на 23.12.2016

Нацбанк Украины установил на 23 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 297386,81 грн;



серебро - 4145,30 грн;



платина - 239728,44 грн;



палладий - 173224,83 грн. Напомним, на 22 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 299616,51 грн;



серебро - 4236,63 грн;



платина - 239978,64 грн;



палладий - 175755,28 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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