Власти Казахстана готовятся спасать крупнейший банк страны

Спасение Казкоммерцбанка может обойтись властям Казахстана в $4,5 млрд

Правительство Казахстана продлило крупнейшему банку страны, Казкоммерцбанку, сроки погашения кредита. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, это может быть первым этапом плана спасения банка на общую сумму 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд по текущему курсу центробанка).



Это будет крупнейшая программа спасения банка в Казахстане с 2009 года, когда финучреждениям страны пришлось реструктуризировать $20 млрд долгов.



С 15 декабря Казкоммерц уже одолжил у центробанка около 400 млрд тенге для поддержки ликвидности. В 2014 году он получил у регулятора 250 млрд тенге за выкуп у государства БТА Банка, допустившего два дефолта. Однако это не помогло Казкоммерцбанку справиться с долгами, особенно на фоне снижения цен на нефть вполовину и как следствие - девальвации тенге.



Если правительство Казахстана согласится выделить упомянутые $4,5 млрд на оздоровление баланса Казкоммерца, второй по величине банк в стране, Галык, согласится взять над ним контроль. Это будет следующий этап плана спасения, уточняет Bloomberg.



Месяц назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил, что коллапса Казкоммерцбанка власти не допустят.



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