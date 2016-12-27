Доллар на межбанке подорожал на 33 копейки

Котировки доллара на межбанке выросли до 26,65/26,75

Во вторник, 27 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,38*, к 12:00 котировки составили 26,65/26,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 26,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные - 26,75.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4328/0,4341 к 12:00 котировки составили 0,4377/0,4399.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,4965/27,5539, к 12:00 котировки составили 27,8492/27,9537.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"