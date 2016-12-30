Новогодний сюрприз: почему доллар ушел в отрыв

Финансисты прогнозируют стабилизацию курса после новогодних праздников

Гривня снова дешевеет. Вчера рынок закрылся котировками 27,05/27,20 грн за доллар. По данным ЛІГА.net, средний курс продажи американской валюты в банковских обменниках достиг 27,4 грн. Стремительный рост начался во вторник, на открытии межбанка курс находился на уровне 26,32/26,38 грн уже к концу дня доллар подорожал на 33 копейки. Предложение валюты было ограниченным в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. С начала недели официальный курс гривни по отношению к доллару вырос на 63 копейки.



По версии Национального банка, на рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на 12,5 млрд грн. Спрос также могли спровоцировать кредитные валютные платежи, которые компании должны совершить до конца года. Регулятор три дня подряд выходил на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний, но гривне это пока не помогает.



Опрошенные ЛІГА.net эксперты среди основных причин, влияющих на повышение курса, отмечают снижении деловой активности, фактор Привата и возмещение НДС.



Сезонные факторы



26 декабря в Европе и США был официальный выходной. Украинские компании также готовятся уйти на длительные каникулы, поэтому приостанавливают активную деятельность. Отложенный с понедельника спрос оказал давление на гривню. "Этой ситуацией могли пользоваться и сами экспортеры, которые в ожидании наиболее выгодных для себя позиций старались придержать валюту, играя на повышение", - объясняет Олег Куринной, директор казначейства Банка Кредит Днепр.

Читайте также: Чего ждут банкиры. Каким будет новый финансовый год Еще одна причина разбалансировки межбанковского рынка - крупные объемы бюджетных расходов в последние дни года. "Украина имеет годовой план дефицита Госбюджета почти 84 млрд грн, а за 11 месяцев зафиксировала только в 45,5 млрд грн. Соответственно, на декабрь припасен мощный дефицит, и под конец года с казначейских счетов в экономику сбрасывают крупные суммы средств", - говорит Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка Украины.



По его словам, многие экспортеры, получив крупные объемы гривни, например, в качестве возмещения НДС потеряли мотивацию продавать валютную выручку. "С другой стороны, часть полученной бизнесом под конец года гривни создала дополнительный спрос на иностранную валюту, еще больше усиливая дисбаланс рынка", - говорит анаитик.



Давление на курс частично спровоцировала и национализация ПриватБанка. "Риски смены сфер влияния из-за событий с ФПГ формируют дополнительный спрос. Недоверие к банковской системе приводит к бегству капитала в валюту", - считает Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club. Впрочем, в Нацбанке Украины фактор Привата считают несущественным. "Период оттока средств из ПриватБанка был непродолжительным - всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банки возобновилось", - говорит замглавы НБУ Олег Чурий.

Читайте также: После шторма: перспективы украинской экономики в 2017 годуС ситуативными факторами на валютном рынке регулятор борется валютными аукционами. За три дня Нацбанк потратил на межбанке более $200 млн. Вынужденная продажа части золотовалютных резервов должна повлиять на результаты их прироста. Ранее Валерия Гонтарева уже заявила об ухудшении годового прогноза прироста ЗВР с $17,5 млрд до $15,5 млрд.



Растущий доллар может ухудшить макроэкономические показатели. "Из-за повышенного курса под конец года совокупный объем государственного долга в 2016 году может все-таки перевалить за 80% ВВП, ухудшая будущую коммуникацию Украины с кредиторами", - отмечает Алексей Блинов.

Надежда на агробизнес

В праздничный период активность на межбанковском валютном рынке будет незначительной, на цену доллара продолжат влиять сезонные факторы. Дальнейшая кривая курса во многом будет зависеть от действий НБУ и правительства.



"Пока на рынок поступает ликвидность от Привата, турбулентность сохранится, и курс будет испытывать давление", -считаетАндрей Шевчишин. Если Нацбанк не будет вмешиваться и курс американской валюты преодолеет психологическую отметку 28 грн за доллар, вероятность достижения уровня 30 грн за доллар на спекулятивном ажиотаже значительно возрастет, считает Шевчишин.

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Когда гривня прекратит дешеветь? Аналитики ожидают стабилизацию рынка после праздников. Поможет отложенное предложение валюты в выходные дни. Наличный курс традиционно будет дублировать ситуацию на межбанке, превышая котировки на 0,5-1 гривню.



"Во-первых, активизируются экспортеры-аграрии, которые отгружали свою продукцию в конце осени и только сейчас начинают заводить в страну валютную выручку. Во-вторых, одним из ограничивающих спрос факторов может стать своевременное завершение сделки по кредиту для Нафтогаза под гарантии Всемирного банка, т.к. у компании не будет необходимости выкупать валюту под закачку энергоресурсов", - говорит Олег Куринной.



В то же время в среднесрочной перспективе Украину все равно ждет умеренная девальвация. "По итогам 2017 года ожидается девальвация в пределах 10%, так как восстановление импорта опережает экспорт, а компенсирующий приток капитала очень слаб", - - считает Блинов.