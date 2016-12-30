Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 30 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,20*, к 12:00 котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - также 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,20, максимальные - также 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4454/0,4483 к 12:00 котировки составили 0,4419/0,4449.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,4376/28,5926, к 12:00 котировки составили 28,5485/28,7068.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"