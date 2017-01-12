Межбанк закрылся котировками доллара 27,26/27,34

В четверг, 12 января, торги по доллару США открылись котировками 27,20/27,30, к закрытию котировки составили 27,26/27,34

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,35.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4599, к закрытию котировки составили 0,4602/0,4619.

Торги по евро начались с котировок 28,9462/29,0499, к закрытию котировки составили 29,0237/29,1061.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"