Межбанк закрылся котировками доллара 27,26/27,34
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,35.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4599, к закрытию котировки составили 0,4602/0,4619.
Торги по евро начались с котировок 28,9462/29,0499, к закрытию котировки составили 29,0237/29,1061.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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