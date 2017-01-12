НБУ не получал документов об уголовном деле против Гонтаревой
Национальный банк Украины (НБУ) не получал каких-либо документов об открытии уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ при проведении оценки активов ликвидируемых банков. Об этом сказано в сообщении пресс-службы регулятора.
При этом НБУ отмечает, что к функциям должностных лиц регулятора не относится оценка стоимости активов банков, отнесенных к неплатежеспособным и находящихся в ликвидации.
В частности, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" именно Фонд гарантирования определяет субъектов оценочной деятельности, которые осуществляют оценку заложенного имущества, подлежащего реализации, и устанавливают его стоимость. Оценщики проводят оценку на основании лицензий, выданных им Фондом государственного имущества Украины.
В НБУ заявили, что председатель НБУ Валерия Гонтарева неоднократно отмечала, что реальная стоимость активов в выведенных с рынка банках была в разы меньше реальной стоимости этих активов. "Проблема оценки активов банков находится в другой плоскости. На самом деле, мы имеем дело с недостоверной оценкой активов неплатежеспособных банков самими этими банками. Речь идет как раз о том, что активов в размере 400 млрд грн в неплатежеспособных банках никогда не было. На деле это были или "мусорные" ценные бумаги, которые находились в залоге, или несуществующие объекты, или земля и дома, которые были оценены в десятки раз выше реальной стоимости. Некорректная оценка залогов стала одной из причин вывода этих банков с рынка. Реальная стоимость активов, которые были на балансах неплатежеспособных банков составляет около 100 млрд грн и эта стоимость подтверждена международными экспертами", - заявила Гонтарева.
В случае поступления документов следственных органов, НБУ будет всячески способствовать проведению следственных действий, сказано в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями главой НБУ при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.
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