Межбанк открылся котировками доллара 27,26/27,34

В пятницу, 13 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,26/27,34 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4602.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,9937/29,0788.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"